Ue, Camera approva mozione maggioranza e parte del Terzo Polo (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Camera ha approvato con 211 voti favorevoli e 108 contrari la risoluzione di maggioranza nella sua interezza ad eccezione dei capoversi sesto decimo e undicesimo del dispositivo che sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lahato con 211 voti favorevoli e 108 contrari la risoluzione dinella sua interezza ad eccezione dei capoversi sesto decimo e undicesimo del dispositivo che sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PRCPadova : RT @GenCar5: In #Cile il Senato approva la riduzione dell’orario di lavoro da 45 a 40 ore settimanali. Resta la Camera ma il Primo maggio c… - ritascavone : RT @GenCar5: In #Cile il Senato approva la riduzione dell’orario di lavoro da 45 a 40 ore settimanali. Resta la Camera ma il Primo maggio c… - StefanoArgentin : Italia, anche la Camera dei Deputati approva il 'Ddl Anziani' - Vatican News - HypsterCHT : RT @GenCar5: In #Cile il Senato approva la riduzione dell’orario di lavoro da 45 a 40 ore settimanali. Resta la Camera ma il Primo maggio c… - chiamatemibobo : RT @GenCar5: In #Cile il Senato approva la riduzione dell’orario di lavoro da 45 a 40 ore settimanali. Resta la Camera ma il Primo maggio c… -