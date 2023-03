Ue: al via dichiarazioni voto Aula Camera su comunicazioni Meloni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Sono iniziate, in Aula alla Camera, le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, al via da domani. Il ministro Raffaele Fitto ha espresso, a nome del governo, parere favorevole alla risoluzione della maggioranza e a parte di quella siglata Azione-Italia Viva, mentre parere contrario è stato espresso sulle risoluzioni presentate dal Pd, dal M5S e da Alleanza Verdi e Sinistra. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Sono iniziate, inalla, ledisulle risoluzioni sulledel premier Giorgiain vista del Consiglio Ue, al via da domani. Il ministro Raffaele Fitto ha espresso, a nome del governo, parere favorevole alla risoluzione della maggioranza e a parte di quella siglata Azione-Italia Viva, mentre parere contrario è stato espresso sulle risoluzioni presentate dal Pd, dal M5S e da Alleanza Verdi e Sinistra.

