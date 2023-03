Udinesemania – Milan annichilito | sognare è lecito | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 00:08:00 Fermi tutti! L’Udinese è tornata. La vittoria contro il– a sei mesi di distanza dall’ultimo successo casalingo – ha sancito la rinascita dei bianconeri. Diavolo, 3 a 1 netto e stra meritato. Con undici giornate ancora da giocare e una salvezza già in tasca è. Anzi doveroso. Da qui alla fine tutto può succedere e rincorrere un posto in Conference non è affatto utopia. Pensando alle ultime stagioni, spesso insignificanti se non addirittura sofferenti, trascorse unicamente nella parte destra della classifica, i 38 punti di oggi rappresentano già un traguardo importante, se non insolito. Vero che ad un inizio di stagione folgorante non è succeduto un inverno altrettanto fragoroso ma l’Udinese è ancora lì, a giocarsela con le grandi del campionato, cosa che non ...