Uday | il palestinese morto nel naufragio | La vita è breve | amatevi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) -"Tanti familiari, tanti amici sono morti nella guerra in Palestina. Scappiamo dalla guerra, dalla povertà. Lanon si ferma per nessuno, anche se siamo addolorati per tutte le nostre perdite. La”. Mancano pochi giorni alla partenza per l'Italia, a bordo di un barcone, quandoAbdel Fattah Aref Ahmed, un ragazzodi 27 anni registra queste parole in un video. Si trova a Smirne, in Turchia, in attesa di prendere quel barcone che poi, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, si schianterà su una secca davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone), provocando la morte di almeno 88 persone, tra cui una trentina di bambini e tante donne. Tra le vittime accertate ci sarà proprio lui, ...