Ucraina: salgono a sette i morti del raid su regione di Kiev (Di mercoledì 22 marzo 2023) Kiev, 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il numero di persone uccise a seguito dell'attacco della scorsa notte con droni nella regione di Kiev è salito a sette. Lo ha riferito su Telegram il capo della polizia regionale Andriy Nebytov. "7 morti, 9 feriti a seguito di un attacco notturno di droni contro dormitori e un istituto scolastico in uno dei distretti della regione di Kiev. Un bambino è tra le vittime", ha precisato Nebytov, aggiungendo che Ha aggiunto che 12 sono i droni abbattuti dalla difesa di Kiev. "Siamo preoccupati che possa esserci qualcuno sotto le macerie - ha aggiunto - Di conseguenza, i lavori di smantellamento dei detriti vengono eseguiti con molta attenzione. Secondo quanto riferito dal capo della polizia regionale, al momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il numero di persone uccise a seguito dell'attacco della scorsa notte con droni nelladiè salito a. Lo ha riferito su Telegram il capo della polizia regionale Andriy Nebytov. "7, 9 feriti a seguito di un attacco notturno di droni contro dormitori e un istituto scolastico in uno dei distretti delladi. Un bambino è tra le vittime", ha precisato Nebytov, aggiungendo che Ha aggiunto che 12 sono i droni abbattuti dalla difesa di. "Siamo preoccupati che possa esserci qualcuno sotto le macerie - ha aggiunto - Di conseguenza, i lavori di smantellamento dei detriti vengono eseguiti con molta attenzione. Secondo quanto riferito dal capo della polizia regionale, al momento ...

