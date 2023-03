Ucraina: premier polacco, 'asse Mosca-Pechino pericoloso' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Varsavia, 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha affermato che la visita di questa settimana del presidente cinese Xi Jinping al suo omologo russo Vladimir Putin è "preoccupante", allo stesso modo in cui "un asse Mosca-Pechino è pericoloso". Parlando in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo giapponese Fumio Kishida, Morawiecki ha aggiunto che "stiamo cercando di convincere Pechino a non sostenere Mosca nella sua aggressiva politica internazionale". In questo senso, ha sottolineato che "è estremamente importante" che i Paesi del sud del mondo comprendano la "politica aggressiva" della Russia. "Abbiamo parlato molto di come mostrare al mondo" questo tipo di azioni di Mosca "in modo che non ci sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Varsavia, 22 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha affermato che la visita di questa settimana del presidente cinese Xi Jinping al suo omologo russo Vladimir Putin è "preoccupante", allo stesso modo in cui "un". Parlando in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo giapponese Fumio Kishida, Morawiecki ha aggiunto che "stiamo cercando di convincerea non sostenerenella sua aggressiva politica internazionale". In questo senso, ha sottolineato che "è estremamente importante" che i Paesi del sud del mondo comprendano la "politica aggressiva" della Russia. "Abbiamo parlato molto di come mostrare al mondo" questo tipo di azioni di"in modo che non ci sia ...

