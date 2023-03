Ucraina news, 'Servono 411 miliardi per ricostruire'. Droni su regione di Kiev: 7 morti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Zelensky visita il fronte di Bakhmut e premia i soldati. regione di Kiev colpita con Droni iraniani: almeno 7 morti. Zaporizhzhia, colpito condominio. Lavrov: 'Uranio impoverito provocherà escalation'. Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Zelensky visita il fronte di Bakhmut e premia i soldati.dicolpita coniraniani: almeno 7. Zaporizhzhia, colpito condominio. Lavrov: 'Uranio impoverito provocherà escalation'.

