Ucraina news | droni su Kiev | 3 morti Proiettili all' uranio | Duma | ' Tragedia per Ue'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Anche gli investigatori italiani hanno raccolto prove di omicidi e stupri di massa commessi dall'esercito russo in… - repubblica : Ucraina, Londra ammette l'invio di proiettili all'uranio impoverito: dal Kuwait ai Balcani lo spettro delle armi to… - putino : Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che il Presidente russo Vladimir Putin ha deliberatamente diffus… - DalpianoFabiola : RT @putino: Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che il Presidente russo Vladimir Putin ha deliberatamente diffuso false info… - TIZIANAPOESIA : RT @gq_gianni: La @LegaSalvini sta facendo di tutto x mettere @GiorgiaMeloni in difficoltà, sugli aiuti all'Ucraina, dimostrando ancora una… -

... La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra il procuratore generale dell'Andriy Kostin; ospita il presidente cipriota Nikos Christodoulides; Svezia : Il Parlamento vota ......pressioni su Mosca sono fondamentali per arrivare ai negoziati e ad una "pace giusta" e ha rivendicato la scelta di aumentare la spesa militare sia per la difesa che per la ricostruzione dell',...KRAMATORSK - Per salvare una figlia si possono anche attraversare le linee, lottare con i rovi, farsi sparare, "ci hanno sparato sia i russi che gli ucraini, ma solo così, per farci andare via". I ...

La Flotta russa sul Mar Nero ha annunciato di aver respinto un attacco ucraino con droni a Sebastopoli, in Crimea. "All'alba la nostra flotta ha respinto un attacco con droni di superficie", ha ...Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato Vladimir Putin a visitare la Cina entro la fine dell’anno. L’invito arriva all’indomani del faccia a faccia tra i due leader al Cremlino, uno degli incontri ...