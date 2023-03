Ucraina | Mosca | “Respinto attacco in Crimea” Proiettili uranio a Kiev | ira Russia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – La Flotta russa sul Mar Nero ha annunciato di averunucraino con droni a Sebastopoli, in. “All’alba la nostra flotta hauncon droni di superficie”, ha dichiarato il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev. “In totale sono stati distrutti tre oggetti. Hanno cercato di penetrare nella baia, i nostri marinai hanno sparato contro di loro con armi leggere. Anche la difesa aerea ha agito su un bersaglio aereo. Le navi da guerra non sono state danneggiate”, ha scritto Razvozhayev su Telegram. Ieri missili da crociera russi ‘Kalibr’, trasportati in treno e destinati alla flotta russa nel Mar Nero, sono stati distrutti in un’esplosione avvenuta nella città di Dzhankoi, in. Le autorità dinon hanno ...