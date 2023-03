Ucraina, Meloni a M5S: “Fermatevi? Ditelo e Putin non a noi” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sulla guerra in Ucraina “l’onorevole Scutellà” del Movimento 5 stelle “ci dice Fermatevi. Penso che lo debba dire a Putin”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Se noi ci fermiamo -ha aggiunto – consentiamo l’invasione dell’Ucraina, non sono così ipocrita da scambiare un’invasione con la parola pace. Credo non si debba consentire l’invasione dell’Ucraina, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace, non lavorare per una soluzione del conflitto. Pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra, pensate davvero che qualcuno si diverta a stare in questo quadro? No”. “Ma chiaramente -ha ribadito Meloni- la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sulla guerra in“l’onorevole Scutellà” del Movimento 5 stelle “ci dice. Penso che lo debba dire a”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Se noi ci fermiamo -ha aggiunto – consentiamo l’invasione dell’, non sono così ipocrita da scambiare un’invasione con la parola pace. Credo non si debba consentire l’invasione dell’, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace, non lavorare per una soluzione del conflitto. Pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra, pensate davvero che qualcuno si diverta a stare in questo quadro? No”. “Ma chiaramente -ha ribadito- la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????????? MELONI: FALSO CHE INVIO ARMI SOTTRAGGA RISORSE 'Considero puerile la propaganda di chi sostiene che l'Italia… - marattin : Quando la presidente Meloni -in un discorso che non ho per nulla condiviso - ha parlato del sostegno all’Ucraina, i… - raffaellapaita : Le parole del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo sull’Ucraina sono ambigue e allarmanti: da che parte sta la… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Meloni contro M5s: 'Da irresponsabili fare propaganda sulla pace'. 'Se noi ci fermiamo l'Ucraina e' invasa' #AN… - gatta_pantera : -