Ucraina, Londra: “Forniremo munizioni all’uranio impoverito”, Mosca: “Scontro nucleare a pochi passi” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con la scelta di Londra, “la guerra nucleare è a pochi passi”. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Sojgu in riferimento alla decisione della Gran Bretagna di fornire all’Ucraina munizioni all’uranio impoverito capaci di perforare i tank di Mosca. A fare da eco, il ministro degli Esteri del Cremlino Sergei Lavrov, che dichiara L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Con la scelta di, “la guerraè a”. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Sojgu in riferimento alla decisione della Gran Bretagna di fornire all’capaci di perforare i tank di. A fare da eco, il ministro degli Esteri del Cremlino Sergei Lavrov, che dichiara L'articolo proviene da Inews24.it.

