Ucraina | Licheri M5S | “Proiettili all’uranio dall’Uk? Domanda da fare al Pd che dice di essere per pace”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Se c’è un nuovo avvicinamento tra Lega e M5s? No, c’è semplicemente il fatto che bisogna promuovere una riflessione che possa scuotere l’Italia dove sembra che l’escalation militare è l’unica strada percorribile. Prima o poi l’incidente capiterà e saranno guai per tutti. Inoltre, il protagonismo cinese sta cambiando lo scenario geopolitico. Non è possibile che un piano diarrivi da Cina e Turchia, ma non da un paese occidentale. Sono tutte conseguenze di una spirale bellicista”. Così il senatore del M5s, Ettore, intercettato fuori la Camera dei deputati. “Colpisce che in questo momento nel Pd c’è contraddizione su questo tema. Dicono dicostruttori dima se continueranno a parlare le armi questa non potrà mai esserci – ha continuato -....

Allora il senatore grillino Ettoredisse: 'Il M5S non voterà più l'invio delle armi ine a testa alta dice viva la pace, viva l''. Parole a cui tennero fede anche durante la ...... il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele, la capogruppo comunale del M5S Erika ... Quando ero parlamentare si votò il no all'ingresso dell'nella Nato perché tutti sapevano ...Il fedelissimo di Taverna Ettoree la deputata Vittoria Baldino. Conte segue lo spoglio da casa e nel frattempo twitta e posta sulle parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in. Il ...

Ucraina, Licheri: "Proiettili all'uranio dall'Uk Domanda da fare al Pd che dice di essere per pace"

