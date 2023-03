Ucraina | Lavrov | Corte dell' Aia esegue gli ordini dell' Occidente

... fatti inesistenti, con l'obiettivo di portare avanti l'agenda del cosiddetto Occidente collettivo", ha detto, citato dall'agenzia di stampa Ria. 22 marzo 2023...munizioni contenenti uranio impoverito da Londra all'rappresenterebbe un 'serio aggravamento' del conflitto ( AGGIORNAMENTI LIVE ). È il monito del ministro degli Esteri russo, Sergei. ...Zelensky visita il fronte di Bakhmut e premia i soldati. Regione di Kiev colpita con droni iraniani: almeno 4 morti.: 'Uranio impoverito provocherà escalation'. Pentagono accelera su carri armati Abrams e missili ...

Ucraina, Lavrov: "Proiettili all'uranio provocheranno ulteriore escalation" - Mondo Agenzia ANSA

Cresce la tensione sul fronte della guerra in Ucraina dopo l'annuncio di Londra per la fornitura a Kiev di munizioni all'uranio impoverito. Dura reazione della Russia… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...