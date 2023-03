(Di mercoledì 22 marzo 2023) Laè nei guai. Non per gli immigrati, come si potrebbe pensare. Ma per la guerra in. E se il Berlusconi - pensiero finora è stato arginato come "il legittimo punto di vista di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoDeMartini : ?? ORA I SOLDATI UCRAINI SI ADDESTRANO DIRETTAMENTE IN ITALIA ?? Il Governo ignora il parere della maggioranza degli… - truthisky : @PropagandaRigh1 Secondo lei perché Lenin 'diede' quella parte di Donbass e in generale Sud dell'attuale Ucraina? F… - elisabettap38 : RT @salvini_giacomo: Il Terzo Polo voterà le parti della risoluzione della maggioranza di governo in cui si annuncia il “sostegno” all’Ucra… - sabato_ivana : RT @GuidoDeMartini: ?? ORA I SOLDATI UCRAINI SI ADDESTRANO DIRETTAMENTE IN ITALIA ?? Il Governo ignora il parere della maggioranza degli ita… - BertaIsla : RT @salvini_giacomo: Il Terzo Polo voterà le parti della risoluzione della maggioranza di governo in cui si annuncia il “sostegno” all’Ucra… -

... cara Ursula, o tu mi dai qualcosa di concreto per gestire il flusso degli immigranti oppure io non tengo la linea sull', non mi tiene la. E dall'altra parte in questo momento, il ...... diplomatica e militare su Taiwan da quando, come scritto, il DPP ha raggiunto lanel ... che ha appena imposto la sua terza elezione, sia dall'invasione russa dell'. Il KMT ha da ...La premier al Senato: 'La libertà ha un prezzo'. E ribadisce l'appoggio all'. Passa la mozione di. Cinquestelle contrari, Pd a favore ma con parole più ...

Ucraina, la maggioranza quasi si spacca. E questa volta la colpa è della Lega. Il giallo della doppia risoluzione Tiscali Notizie

Da un lato la maggioranza che fa quadrato attorno a Giorgia Meloni e la supporta a pieno in vista del prossimo Consiglio Ue, dall’altro le opposizioni che tornano a spaccarsi in relazione al supporto ...La spesa militare Meloni: più soldi per le armi Ma su Kiev la Lega frena E le opposizioni si dividono La premier al Senato: "La libertà ha un prezzo". E ribadisce l’appoggio all’Ucraina. Passa la ...