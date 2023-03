Ucraina | Kiev | ' oltre 900 soldati russi uccisi in un giorno'

(Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo920 uomini, facendo salire a 167.490 le perdite fra le sue fila daldell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 167.490 uomini, 3.557 carri armati, 6.887 mezzi corazzati, 2.589 sistemi d'artiglieria, 509 lanciarazzi multipli, 272 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 305 aerei, 290 elicotteri, 5.434 autoveicoli, 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla… - Corriere : Putin: «Pronti a reagire se Kiev userà munizioni all’uranio impoverito» - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Londra fornirà a #Kiev munizioni all’uranio impoverito. #Mosca:?«Sarà tragedia globale»… - RobertoAli20 : RT @FabGiagnoni: Oggi questo cesso di nome #Goldie, viceministro della difesa inglese, ha dichiarato: 'Forniremo a #Kiev proiettili all'#ur… - Quinta00876879 : RT @busettodavide: La #Cina propone dialoghi di pace e un cessate il fuoco tra Mosca (#Russia) e Kiev (#Ucraina). Contemporaneamente il Reg… -

... John Kirby, ha dichiarato che gli Stati Uniti non vedono la Cina in grado di essere un mediatore imparziale tra Mosca esulla guerra in. Parlando in risposta a Putin che ha accolto le ......a prezzo scontato dopo che questa ha deciso di fornire i propri caccia MiG - 29 all'. Lo ha ... Bratislava ha reso noto la scorsa settimana che fornirà ai MiG - 29 messi a terra nell'estate ...Leggi anche Putin e Xi Jinping, intesa sul piano di pace in: 'Base per riprendere i colloqui con' Londra fornirà munizioni con uranio impoverito a, la Russia tuona: 'Così scontro ...

Ucraina: droni russi sulla regione di Kiev, 3 morti Agenzia ANSA

Kiev: “Abbattuti nella notte 16 su 21 droni iraniani”. Zelensky: “Raid criminali” “Più di 20 droni iraniani assassini, oltre a missili e numerosi bombardamenti. E questo solo nell’ultima notte di ...Roma, 22 mar. (askanews) – Il Regno Unito ha annunciato la sua intenzione di inviare all’Ucraina munizioni all’uranio impoverito, nonostante le polemiche degli anni scorsi sulla legalità del loro ...