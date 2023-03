Ucraina: intelligence Gb, 'offensiva russa su Bakhmut si sta indebolendo0 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Londra, 22 mar. (Adnkronos) - "C'è una possibilità realistica che l'offensiva russa su Bakhmut si stia indebolendo, anche a causa del ridispiegamento delle forze russe in altri settori". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento sulla guerra fra Russia e Ucraina. "Nei giorni scorsi le truppe ucraine hanno lanciato un contrattacco a ovest della città di Bakhmut - prosegue l'intelligence di Londra - che probabilmente allenterà la pressione sulla via di rifornimento. I combattimenti continuano nel centro della città, la difesa Ucraina rimane minacciata dal nord e dal sud". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Londra, 22 mar. (Adnkronos) - "C'è una possibilità realistica che l'susi stia indebolendo, anche a causa del ridispiegamento delle forze russe in altri settori". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento sulla guerra fra Russia e. "Nei giorni scorsi le truppe ucraine hanno lanciato un contrattacco a ovest della città di- prosegue l'di Londra - che probabilmente allenterà la pressione sulla via di rifornimento. I combattimenti continuano nel centro della città, la difesarimane minacciata dal nord e dal sud".

