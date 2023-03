Ucraina, il suggerimento di Madia a Meloni: “Il Pd sostiene la sua posizione. Ma stia attenta ai suoi alleati, noi faremo altrettanto a casa nostra” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sulla guerra in Ucraina “sosteniamo la posizione che la premier andrà a rappresentare per l’Italia” nel Consiglio europeo. Così la deputata Pd Marianna Madia intervenendo alla Camera in replica alle dichiarazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. “È naturale che l’Europa moltiplichi le iniziative per disinnescare un conflitto provocato dalla Russia”, ha aggiunto la deputata, sottolineando che “qui nessuno vuole l’escalation”. “Ma – ha concluso – chiedo alla presidente del Consiglio e ai colleghi di FdI di avere un occhio sempre attento ai loro alleati. Perché l’intervento del capogruppo Romeo al Senato lo hanno ascoltato anche loro. Devono stare attenti, noi faremo altrettanto e staremo attenti a casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sulla guerra in“sosteniamo lache la premier andrà a rappresentare per l’Italia” nel Consiglio europeo. Così la deputata Pd Mariannaintervenendo alla Camera in replica alle dichiarazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. “È naturale che l’Europa moltiplichi le iniziative per disinnescare un conflitto provocato dalla Russia”, ha aggiunto la deputata, sottolineando che “qui nessuno vuole l’escalation”. “Ma – ha concluso – chiedo alla presidente del Consiglio e ai colleghi di FdI di avere un occhio sempre attento ai loro. Perché l’intervento del capogruppo Romeo al Senato lo hanno ascoltato anche loro. Devono stare attenti, noie staremo attenti a...

