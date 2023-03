Ucraina, Conte “Il Governo ci sta trascinando in guerra” (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sull'Ucraina, il Governo Meloni “è la brutta copia del Governo Draghi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in sede di dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e il 24 marzo.“Le armi in Ucraina sono diventate sempre più forti tanto che, passo dopo passo, sono arrivati i missili terra-aria”, spiega. “Ci state trascinando di gran carriera in guerra” per “poter conseguire una vittoria militare sulla Russia, ignorando dolosamente che in un conflitto scatenato da una potenza nucleare non ci sono vincitori o sconfitti, c'è la distruzione totale. E' per questa ragione che noi non possiamo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sull', ilMeloni “è la brutta copia delDraghi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenendo in Aula alla Camera in sede di dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e il 24 marzo.“Le armi insono diventate sempre più forti tanto che, passo dopo passo, sono arrivati i missili terra-aria”, spiega. “Ci statedi gran carriera in” per “poter conseguire una vittoria militare sulla Russia, ignorando dolosamente che in un conflitto scatenato da una potenza nucleare non ci sono vincitori o sconfitti, c'è la distruzione totale. E' per questa ragione che noi non possiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Se #Meloni insiste sul sostegno all’#Ucraina, non si può dire faccia altrettanto la Lega che con il capogruppo Rome… - Linkiesta : L’ambiguità del Pd sull’Ucraina per non allontanarsi da #Conte (e dai propagandisti di #Putin) Nel sostegno a… - DantiNicola : Per Conte continuare a sostenere l'#Ucraina ipotizzando di addestrare i loro soldati è 'escalation fuori controllo'… - Italpress : Ucraina, Conte “Il Governo ci sta trascinando in guerra” - annamar_65 : RT @puntualeh: “La più preoccupante inadeguatezza, Presidente Meloni, la sta dimostrando sul terreno più insidioso: la guerra in Ucraina… A… -