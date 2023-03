Uccise il padre violento per difendere la madre | chiesti 14 anni di carcere per Alex Pompa “Serve il coraggio di condannare”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Per, il ragazzo che il 30 aprile del 2020 a Collegnoa coltellate il52enne Giuseppe, nel corso dell’ennesima lite in famiglia, il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 14di. Il processo si sta celebrando in corte di Assise di appello a Torino. In primo grado il 21enne, difeso dagli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini, era stato assolto per legittima difesa: la Corte d’Assise aveva stabilito chesi stava difendendo da une aggressivo, che quella sera avrebbe potuto sterminare la famiglia. La procura aveva fatto ricorso contro quel verdetto e oggi il sostituto procuratore generale Alessandro Aghemo (che in primo grado aveva sostenuto ...

Così Alessandro Aghemo. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 14 anni per Alex Cotoia, il 21enne che nel 2020, a Torino,ilGiuseppe Pompa colpendolo 34 volte con sei coltelli differenti. In primo grado il giovane, difeso dagli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini, era stato assolto per legittima ...Ma ora in appello il pm chiede una condanna a 14 anni di carcere per il giovane, ora 21enne, che il 30 aprile del 2020 a Collegnocon 34 coltellate sferrate con sei coltelli diversi, il

Per Alex Pompa, il ragazzo che il 30 aprile del 2020 a Collegno uccise a coltellate il padre 52enne Giuseppe Pompa, nel corso dell’ennesima lite in famiglia, il pubblico ministero ha chiesto una ...Aveva ucciso il padre, Giuseppe Pompa, con 34 coltellate, nella notte del 30 aprile 2020, nell'appartamento di Collegno, per difendere la madre al culmine dell'ennesimo litigio tra genitori. Stamane, ...