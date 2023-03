TvLoft presenta ‘La vita è una mondezza’ | mini-fiction comedy sulle disavventure quotidiane di un attore romano alle prime armi

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Lea Roma di un. Questo e molto altro racconta “Laè una mondezza”, unadi dieci puntate di 15 minuti circa che si dipana attraverso gli occhi e la voce di Federico Antonucci. Dopo un provino andato male, in un climax emotivo dovuto a un incidente stradale e all’incontro con un senza tetto, Federico vuole dare una svolta alla propria: decide quindi di riconquistare Giulia, la sua ex e di affrontare le sue sfortune inseguendo una sua personale interpretazione del karma. Con il suo tono sarcastico e pessimista, Federico ironizza sul tema della sua fragilità psicologica e apre una piccola finestra sulla sua realtà personale, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : TvLoft presenta ‘La vita è una mondezza’, mini-fiction comedy sulle disavventure quotidiane di un attore romano all… -

Vedi Anche Tomaso MontanariEretici: Curie, Dossetti, Wolf, Savonarola e Gentileschi in esclusiva suMontanari ha posto un altro seme in un terreno da irrigare a tutti i costi. Tra ...Il format è prodotto da Loft Produzioni per la piattaforma.it e app).È autore di programmi per la piattaformae per Nove, dove conduce il talk show Accordi&Disaccordi , con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Scrive di cultura e politica su "...