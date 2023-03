Tv, smartphone, elettrodomestici: arriva il diritto alla riparazione anche a garanzia scaduta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel grande calderone della sostenibilità e della necessità di consumare meno, potrebbe presto inserirsi la garanzia estesa sui prodotti, o meglio, il diritto alla riparazione degli stessi anche dopo la scadenza della garanzia legale. Perché riparare ciò che può essere riparato diverrà (o meglio, tornerà ad essere) un paradigma fondamentale rispetto all’acquisto di prodotti nuovi. La Commissione Europea si sta muovendo in questo senso. La proposta della Commissione La Commissione ha infatti presentato una proposta legislativa che mira a far sì che un maggior numero di prodotti venga riparato nell’ambito della garanzia legale e che i consumatori dispongano di opzioni più semplici ed economiche per riparare prodotti tecnicamente riparabili (come aspirapolvere o, presto, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nel grande calderone della sostenibilità e della necessità di consumare meno, potrebbe presto inserirsi laestesa sui prodotti, o meglio, ildegli stessidopo la scadenza dellalegale. Perché riparare ciò che può essere riparato diverrà (o meglio, tornerà ad essere) un paradigma fondamentale rispetto all’acquisto di prodotti nuovi. La Commissione Europea si sta muovendo in questo senso. La proposta della Commissione La Commissione ha infatti presentato una proposta legislativa che mira a far sì che un maggior numero di prodotti venga riparato nell’ambito dellalegale e che i consumatori dispongano di opzioni più semplici ed economiche per riparare prodotti tecnicamente riparabili (come aspirapolvere o, presto, ...

