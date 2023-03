Tuttosport – «All’Inter da eroe a nessuno» (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 18:18:54 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: MILANO – Il vero Gosens, l’Inter ha iniziato a intravederlo a più di un anno dal suo acquisto. Colpa del terribile infortunio (con ricaduta) patito ai tempi dell’Atalanta, una grave lesione al bicipite femorale della gamba destra, da cui ha impiegato un anno per recuperare. «La mia carriera prima era come una fiaba, andava avanti e avanti e sempre più in alto – la sua confessione alla Süddeutsche Zeitung – Sono diventato improvvisamente il terzino sinistro più pericoloso d’Europa all’Atalanta, titolare all’Europeo. Poi è arrivato l’infortunio più la ricaduta dopo la prima riabilitazione. Non ho giocato dopo essere passato All’Inter. E all’improvviso tutto sembrava finito. Improvvisamente non sei nessuno. Tutti pensavano: Gosens? È finito. Vivere tutto questo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 18:18:54 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: MILANO – Il vero Gosens, l’Inter ha iniziato a intravederlo a più di un anno dal suo acquisto. Colpa del terribile infortunio (con ricaduta) patito ai tempi dell’Atalanta, una grave lesione al bicipite femorale della gamba destra, da cui ha impiegato un anno per recuperare. «La mia carriera prima era come una fiaba, andava avanti e avanti e sempre più in alto – la sua confessione alla Süddeutsche Zeitung – Sono diventato improvvisamente il terzino sinistro più pericoloso d’Europa all’Atalanta, titolare all’Europeo. Poi è arrivato l’infortunio più la ricaduta dopo la prima riabilitazione. Non ho giocato dopo essere passato. E all’improvviso tutto sembrava finito. Improvvisamente non sei. Tutti pensavano: Gosens? È finito. Vivere tutto questo ...

