Tutti pazzi per Retegui: l’Inter è in pole, c’è l’ipotesi scambio. Ma occhio a Milan e Roma (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nei giorni di preparazione alle qualificazioni per l’Europeo 2024, in cui l’Italia sarà impegnata contro l’Inghilterra e Malta, uno dei giocatori che si trova maggiormente sotto i riflettori è Mateo Retegui. Il centravanti del Tigre è stato convocato per la prima volta dal CT Roberto Mancini e Tutti i tifosi italiani sono curiosi di vederlo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nei giorni di preparazione alle qualificazioni per l’Europeo 2024, in cui l’Italia sarà impegnata contro l’Inghilterra e Malta, uno dei giocatori che si trova maggiormente sotto i riflettori è Mateo. Il centravanti del Tigre è stato convocato per la prima volta dal CT Roberto Mancini ei tifosi italiani sono curiosi di vederlo ... TAG24.

