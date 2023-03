Tutti distratti | ma la Tunisia sta implodendo | così rischiamo una bomba migratoria

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – “Segnalo che siamo di fronte a un fenomeno che assume una portata che non aveva in passato: abbiamo oggi un problema enorme legato alla stabilità e al possibile default della, che non si riesce ad affrontare perché l’Fmi ha bloccato la trattativa con Tunisi“. E’ quanto dichiarato ieri dal premier Giorgia Meloni in Senato. Una breve istantanea di quanto sta accadendo in un Paese chiave, soprattutto per l’Italia, del Nordafrica. Parole pressoché ignorate da stampa e analisti, alle prese per lo più con un dibattito surreale sul solito gossip interno. Il primo ministro ha poi aggiunto che il governo sta lavorando “ogni giorno” a un dossier specifico sullae “ne ho parlato ieri con il commissario Gentiloni: la stessa Commissione Ue aveva immaginato a inizio mese di recarsi in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Oltre la falla libica, c'è di più. Ora la Tunisia rischia il default e noi un'ondata di sbarchi inimmaginabile. Sg… - MiccoliGiuseppe : Mentre tutti sono distratti dall'imminente arresto di Trump, il presidente Xi ha appena definito Putin il suo 'caro… - ILoveFunnyCats_ : RT @L_OraTora: @gildacana @MarcVione Ci vuole sempre una regia, i piccoli movimenti li fermi sul nascere. Però là si vede gente che reagisc… - L_OraTora : @gildacana @MarcVione Ci vuole sempre una regia, i piccoli movimenti li fermi sul nascere. Però là si vede gente ch… - LicenzaPoetica : -Mentre tutti sono distratti dall'imminente arresto di Trump, il presidente Xi ha appena definito Putin il suo 'car… -

In tale ultimo caso, infatti, una volta percepiti, i fondi sono statisenza alcuna ... ma anche per tutelaregli abruzzesi che si affidano alla Finanziaria regionale per concretizzare ...In tale ultimo caso, infatti, una volta percepiti, i fondi sono statisenza alcuna ... ma anche per tutelaregli abruzzesi che si affidano alla Finanziaria regionale per concretizzare ...In tale ultimo caso, infatti, una volta percepiti, i fondi sono statisenza alcuna ... ma anche per tutelaregli abruzzesi che si affidano alla Finanziaria regionale per concretizzare ...

Tutti distratti, ma la Tunisia sta implodendo: così rischiamo una bomba migratoria Il Primato Nazionale

Avrebbe molestato una bambina di 10 anni, approfittando di pochi momenti di distrazione della mamma che era in sua compagnia. Il protagonista dello spiacevole episodio è un uomo di 37 ...Eleonora Incardona è stata a San Siro per la sfida tra Inter e Juventus: la sexy infuencer distrae tutti con il davanzale di fuori.