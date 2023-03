Tutte le volte che ho scritto ti amo: Netflix svela con un video la data di uscita della serie spinoff XO, Kit (Di mercoledì 22 marzo 2023) La serie XO, Kitty, ideata come spinoff del film Tutte le volte che ho scritto ti amo, ha ora una data di uscita su Netflix grazie a un nuovo video. La storia iniziata con Tutte le volte che ho scritto ti amo proseguirà con la serie XO, Kitty, di cui Netflix ha svelato la data di uscita condividendo una clip: l'appuntamento è per il 18 maggio. Nel video si vede la giovane protagonista che racconta di aver scoperto che la madre, al terzo anno di liceo, è andata a studiare in Corea e la teenager ha deciso di seguire le sue orme, provando a riavvicinarsi alla storia di sua ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) LaXO, Kitty, ideata comedel filmleche hoti amo, ha ora unadisugrazie a un nuovo. La storia iniziata conleche hoti amo proseguirà con laXO, Kitty, di cuihato ladicondividendo una clip: l'appuntamento è per il 18 maggio. Nelsi vede la giovane protagonista che racconta di aver scoperto che la madre, al terzo anno di liceo, è ana studiare in Corea e la teenager ha deciso di seguire le sue orme, provando a riavvicinarsi alla storia di sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoLegg14 : @kattivo_bojack Tutte le volte che non lo vince l'Inter che lo vinca il Napoli! - shatterglassart : RT @arkharrt: Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe Per imparare a perdonare tutte le mie colpe Perché anche gli angeli a volte… - rolizzio : RT @Sarita_Libre: Abdul ha tentato il mare 7 volte per fuggire dalla #Libia. 7 VOLTE ?? Tutte è stato catturato dai criminali della #cosidde… - FedericaPi96 : @Mia80925859Mia Antonella ha solo litigato nella casa cit Antonella ragazzi miei si è creata amicizie vere, coloro… - violasumarte : sono stata io tutte le volte -