Trump vuole lo show: "In tribunale in manette, se mi sparano vinco Casa Bianca" (Di mercoledì 22 marzo 2023) 'Voglio andare in tribunale in manette'. Così Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che non vuole nessun trattamento speciale se verrà incriminato dal procuratore Manhattan per il caso Stormy ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) 'Voglio andare inin'. Così Donaldha detto ai suoi consiglieri che nonnessun trattamento speciale se verrà incriminato dal procuratore Manhattan per il caso Stormy ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Hanno ignorato i malati per mesi ??? Sala in piazza si accorge che la legge è contro di lui ??? Oc… - Enric0Chessa : Trump vuole lo show: 'In tribunale in manette, se mi sparano vinco Casa Bianca' - TV7Benevento : Trump vuole lo show: 'In tribunale in manette, se mi sparano vinco Casa Bianca' - - vivereitalia : Trump vuole lo show: 'In tribunale in manette, se mi sparano vinco Casa Bianca' - trd_big : @HuffPostItalia Rispondete nel merito: è vero o no che esistono finanziamenti, da parte di #Soros, verso chi vuole incriminare Trump? -