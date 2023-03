Trump pronto a fare lo show in caso di arresto. Ecco cos’ha detto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Trump pronto a fare lo show in caso di arresto. Questo avrebbe detto al suo entourage, ma le autorità vorrebbero evitare problemi È atteso pe oggi, 22 marzo, l’annuncio del procuratore di New York per il distretto di Manhattan, Alvin Bragg, di incriminazione nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per la prossima settimana sarebbe prevista poi la comparsa di Trump in tribunale, al fine di notificargli le accuse e metterlo simbolicamente in arresto per qualche minuto. Sarebbe un’azione senza precedenti per un presidente o ex presidente degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, lo stesso Trump aveva dato la notizia di un suo imminente arresto, accompagnato dal ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)loindi. Questo avrebbeal suo entourage, ma le autorità vorrebbero evitare problemi È atteso pe oggi, 22 marzo, l’annuncio del procuratore di New York per il distretto di Manhattan, Alvin Bragg, di incriminazione nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald. Per la prossima settimana sarebbe prevista poi la comparsa diin tribunale, al fine di notificargli le accuse e metterlo simbolicamente inper qualche minuto. Sarebbe un’azione senza precedenti per un presidente o ex presidente degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, lo stessoaveva dato la notizia di un suo imminente, accompagnato dal ...

