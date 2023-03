Trump | ora i Dem Usa temono che l’assalto giudiziario diventi un boomerang elettorale

(Di mercoledì 22 marzo 2023) C’è grande incertezza su quale sarà, davvero, la mossa del procuratore distrettuale di Manhattan, il Gran giurì Alvin Bragg che indaga sul denaro versato da Donaldalla pornostar Stormy Daniels con un accordo extragiudiziale il quale prevedeva il silenzio della donna sulla relazione che i due hanno avuto in passato.e i suoi avvocati si stanno preparando a diversi scenari che cambiano con il passare delle ore, probabilmente perché c’è chi si sta rendendo conto che l’ennesimo attaccoall’ex-presidente repubblicano rischia di diventare unper chi sta ispirando questa strategia. E non ci vuole grande fantasia per intravedere dietro a tutto questo i Dem Usa – anche in Italia conosciamo bene questi metodi di una sinistra incapace di misurarsi sul piano democratico e dei contenuti – che ...

L’ex presidente Usa fa la vittima Intanto però, dopo aver lanciato a gran voce sui social l’allarme sul suo prossimo arresto, ora Trump, sempre via social media, suggerisce che alla fine potrebbe non ...Si temono possibili disordini nella Grande Mela. Sono ore decisive per il futuro di Donald Trump che rischia l’incriminazione a New York nel processo che lo vede imputato per un presunto pagamento ...