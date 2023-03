Trump in manette portato via dalla polizia: le immagini sono virali. Ma il prodotto (quasi perfetto) dell’intelligenza artificiale – Le foto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Immagina, puoi. È questa la filosofia alla base degli scatti costruiti con l’intelligenza artificiale da Eliot Higgins, il fondatore del sito web Bellingcat, e che immortalano il (presunto) arresto di Donald Trump. In questi giorni, infatti, sui social stanno diventando virali le circa 50 immagini ritraenti la fuga di The Donald tra i corridoi del McDonald’s, o la partita di basket tra il Tycoon e alcuni carcerati e, pure, la scelta della divisa (arancione) per il soggiorno in prigione. Spoiler: nessuna di queste fotografie è vera. sono ideate invece con il generatore di immagini AI Midjourney. Che però non l’ha presa bene: la piattaforma ha deciso infatti di bandire Higgins dal proprio programma insieme alla parola “arresto”. Il 44 enne statunitense ha dichiarato a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Immagina, puoi. È questa la filosofia alla base degli scatti costruiti con l’intelligenzada Eliot Higgins, il fondatore del sito web Bellingcat, e che immortalano il (presunto) arresto di Donald. In questi giorni, infatti, sui social stanno diventandole circa 50ritraenti la fuga di The Donald tra i corridoi del McDonald’s, o la partita di basket tra il Tycoon e alcuni carcerati e, pure, la scelta della divisa (arancione) per il soggiorno in prigione. Spoiler: nessuna di questegrafie è vera.ideate invece con il generatore diAI Midjourney. Che però non l’ha presa bene: la piattaforma ha deciso infatti di bandire Higgins dal proprio programma insieme alla parola “arresto”. Il 44 enne statunitense ha dichiarato a ...

