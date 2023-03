Truffe romantiche | sottraggono 400mila euro a 32 vittime | 8 in manette a Roma

(Di mercoledì 22 marzo 2023), 22 mar. (Adnkronos) - Adescavano con profili fake persone fragili, spesso presentandosi come personaggi affascinanti e rassicuranti, con l'obiettivo di instaurare un rapporto con lefino a indurle a credere a una relazione sentimentale. I poliziotti dihanno arrestato otto persone in esecuzione di una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip diper truffa aggravata, riciclaggio e sostituzione di persona. Le indagini condotte dagli investigatori del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di, coordinate dalla Procura della Repubblica dihanno avuto l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle, reati contro il patrimonio commessi in danno di persone fragili, che i ...

L'indagine, che si inserisce nel contrasto alle cosiddette "truffe romantiche", muove i passi dalla denuncia di una signora contattata su Facebook da tale "Larry Brooks", sedicente ufficiale dell'esercito americano.

