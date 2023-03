Truffavano donne sole con falsi profili Facebook: inviati 400mila euro a uomini 'in difficoltà', 32 vittime (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le chiamano ' truffe romantiche' e non si sa perché indulgere in questi termini quando i protagonisti sono criminali che fanno leva sui sentimenti di persone evidentemente in situazioni di debolezza. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le chiamano ' truffe romantiche' e non si sa perché indulgere in questi termini quando i protagonisti sono criminali che fanno leva sui sentimenti di persone evidentemente in situazioni di debolezza. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @leggoit: Truffavano donne sole con falsi profili Facebook: inviati 400mila euro a uomini 'in difficoltà', 32 vittime - leggoit : Truffavano donne sole con falsi profili Facebook: inviati 400mila euro a uomini 'in difficoltà', 32 vittime - MediasetTgcom24 : Truffavano donne sole usando falsi profili social: 8 arresti #truffa #social #22marzo - sallo_news : Truffavano donne sole e senza figli con falsi profili social: 8 arresti - DoctorDeathStar : RT @AnsaRomaLazio: Truffavano donne sole con falsi profili social, 8 arrestati. In 3 anni il gruppo criminale aveva 'incassato' 400 mila eu… -