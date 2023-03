(Di mercoledì 22 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Napoli ed Avellino sta eseguendo unemesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino relativi a crediti d'imposta inesistenti. L'indagine ha permesso di identificare una articolata rete di persone che, nel corso degli ultimi mesi e su base quotidiana ha inviato all'Agenzia delle entrate un elevatissimo numero di comunicazioni di cessione connotate da svariati fattori di rischio, quali: – importi ingenti dei crediti ceduti (prevalentemente “Eco” e “Facciate”). Gli sviluppi delle indagini hanno permesso di accertare un ammontare di crediti fittizi per circa 1,7di euro, parte dei quali usati in compensazione.Gli interventidai quali sarebbero sorti i crediti (per un importo complessivo di lavori dichiarati di circa 2,8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - MediasetTgcom24 : Maxi truffa sui bonus edilizi: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi #truffa #ecobonus #bonusfacciate #22marzo - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Truffa sui bonus edilizi, sequestro per 1,7 miliardi e 21 indagati - - ninda1952 : RT @RaiNews: Si tratta del sequestro di crediti d'imposta più alto di sempre - Italpress : Truffa sui bonus edilizi, sequestro per 1,7 miliardi e 21 indagati -

...per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Inoltrate richieste di bonus per un costo di circa 2,8 miliardi di euro

Contestualmente al sequestro sono in corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 persone indagate per associazione