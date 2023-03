(Di mercoledì 22 marzo 2023) Crediti d'imposta fittizi, per circa 1,7di, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - ferdinandodelia : RT @Agenzia_Ansa: Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA http… - Tizio_Original : RT @Agenzia_Ansa: Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA http… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Maxi truffa sui bonus edilizi: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi #truffa #ecobonus #bonusfacciate #22marzo https:… - paolagi25533773 : RT @Adriano72197026: I documenti segreti sui -

Nella maxi inchiesta della procura di Avellino sullabonus edilizi, coinvolte persone fisiche senza fissa dimora, decedute e con precedenti penali. L'organizzazione nel corso degli ultimi mesi e quotidianamente, anche dopo gli interventi ...... Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata allaaggravata ai danni dello Stato. .... reati contro il patrimonio commessi in danno di persone fragili, che i criminali ricercano e individuanosocial network, portando poi a termine il progetto criminale e lasfruttando le ...

Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi di euro - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un'indagine su una maxi truffa messa a segno con i bonus per l'edilizia, principalmente "Ecobonus" e "Bonus Facciate", ha portato al sequestro di crediti d'imposta fittizi per circa 1,7 miliardi di ...I primi accertamenti eseguiti in rete e sui flussi finanziari hanno però confermato i sospetti che il profilo fake “Larry Brooks” avesse già truffato decine di donne: nel corso delle indagini sono ...