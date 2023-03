Truffa sui bonus edilizi | GdF opera sequestro da 1 | 7 miliardi di euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - MediasetTgcom24 : Maxi truffa sui bonus edilizi: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi #truffa #ecobonus #bonusfacciate #22marzo - pietro_busacca : RT @mariamacina: Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi di euro - Campania - - Traiano73 : RT @Adriano72197026: I documenti segreti sui - Ardito65330980A : RT @LucioMalan: Maxi truffa sui bonus edilizi, le richieste anche da clochard e persone morte: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi di eur… -

da 400mila euro I primi accertamenti effettuati in rete eflussi finanziari confermavano i sospetti che il profilo fake avesse mietuto molte vittime e truffato decine di donne; nel corso ...Stasera su Rai2 , alle 21:20, torna Mare Fuori 3 , la serie incentrataragazzi rinchiusi nell'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Dopo il successo ottenuto sulla ...più volte per furto e, è ......nei confronti di 21 indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla... Se trovi interessante questo articolo, condividilotuoi social e segui Radio Alfa anche su ...

Maxi truffa sui bonus edilizi: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi TGCOM

Eseguite misure di custodia cautelare, disposte dal gip del tribunale di Asti, nei confronti di 10 persone, per i reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio ...I primi accertamenti effettuati in rete e sui flussi finanziari confermavano i sospetti che il profilo fake “Larry Brooks” avesse mietuto molte vittime, e truffato decine di donne; nel corso delle ...