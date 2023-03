Truffa su bonus edilizi in Campania | sequestro per 1 | 7 milioni e 21 indagati

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Crediti di imposta inesistenti e lavori di ristrutturazione (facciate ed Eco) mai eseguiti. È la maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli e Avellino, che ha portato alpreventivo di beni per un valore complessivo di 1,7di euro. Sono in corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una maximessa a segno con iper l'...... nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere,nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione ...

Nella maxi inchiesta della procura di Avellino sulla truffa sui bonus edilizi, coinvolte persone fisiche senza fissa dimora, decedute e con precedenti penali. L'organizzazione nel corso degli ultimi ...