Truffa bonus edlizi ad Avellino, Renzi se la prende con Conte: colpa delle leggi grilline (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali a spese dello Stato. I grillini si riempivano la bocca della parola onestà, ma nessuno come loro ha favorito i disonesti, i ladri, i Truffatori. E la verità finalmente emerge". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito alla notizia della Truffa scoperta ad Avellino, sui bonus edilizi, che ha portato al sequestro di crediti di imposta per un miliardo e 700 mila euro. Ed ancora scrive l'ex Presidente del Consiglio nella enews: "Nella provincia di Avellino ci sono indagini per quasi due miliardi di Truffa allo Stato grazie alle geniali ...

