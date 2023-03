Truffa bonus edilizi | ?sequestro da 1 | 7 miliardi Pratiche anche da clochard e persone decedute

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - repubblica : Avellino, truffa bonus edilizio: sequestrati crediti d'imposta per un miliardo e 700 mila euro - repubblica : Truffa bonus edilizio, sequestrati crediti d'imposta per 1,7 miliardi: è il più alto di sempre in Italia. Richieste… - Ardito65330980A : RT @LucioMalan: Maxi truffa sui bonus edilizi, le richieste anche da clochard e persone morte: 21 indagati, sequestrati 1,7 miliardi di eur… - BeaArroyoCom : RT @Corriere: Maxi truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi: istanze anche da clochard e persone morte -

... sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una maximessa a segno con iper l'...... per circa 1,7 miliardi di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino riguardante una maximessa a segno con i...... nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere,nei confronti di Enti ... Ad essere contestata è una maxi frode fiscale suiedilizi. In corso nel contempo l'esecuzione ...

Crediti d’imposta fittizi, per circa 1,7 miliardi di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Avellino ...Stiamo parlando dei bonus edilizi e di come questi provvedimenti ... per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di Enti Pubblici, riciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per ...