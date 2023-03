Truffa bonus casa:?doppio sequestro da oltre 3 miliardi tra Napoli, Avellino e Asti. Pratiche da clochard e deceduti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si tratta del sequestro di crediti d’imposta più alto di sempre. In corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 indagati Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 marzo 2023) Si tratta deldi crediti d’imposta più alto di sempre. In corso perquisizioni nelle province di, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 indagati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Truffa sui bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi. Indagine della Finanza di Avellino e Napoli, 21 indagati #ANSA - repubblica : Avellino, truffa bonus edilizio: sequestrati crediti d'imposta per un miliardo e 700 mila euro - repubblica : Truffa bonus edilizio, sequestrati crediti d'imposta per 1,7 miliardi: è il più alto di sempre in Italia. Richieste… - QdSit : Truffa sui bonus edilizi, sequestro per 1,7 miliardi e 21 indagati - Tele_Nicosia : NAPOLI (ITALPRESS) - La Guardia di finanza di Napoli ed Avellino sta eseguendo un sequestro emesso dal G.I.P. del T… -