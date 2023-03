Trotto | i G P “Etruria” – Ed 2023 | spettacolo puro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 marzo 2023) All’ippodromo di Firenze, domenica 19 marzoè stata una giornata spettacolare al: si è svolta la 78ª edizione del Gran Premio “” (Maschi e Femmine). Elleboro DR trionfa tra i Maschi La divisione riservata ai Maschi ha visto vincere un figlio di Oasis Bi, Elleboro Dr. Nelle mani del driver Pietro Gubellini, l’erede di Pietrasanta Dr ha trottato i 2.020 Metri assegnati nell’ordine dell’1.13.3 (t/km). In seconda posizione è giunto Espresso Italia; terza moneta per Enea Sl. El Alamein vince tra le Femmine La ragione del palo d’arrivo ha premiato, nel Filly, una figlia di Robert Bi, El Alamein. Agli ordini di Andrea Farolfi, la discendente di Leonida Grif ha liquidato i 2.020 Metri assegnati nell’ordine dell’1.14.5 (t/km). Pacca sul posteriore per Elettra d’Esi, così come ad Esperanza Ssg che, rispettivamente 2ª e ...