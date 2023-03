(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Adagio Napoletano” torna in scena al. Sabato 25 marzo, alle 21, e, in replica, domenica 26 marzo, alle 18, il teatro della Canzone napoletana ospita il riallestimento della sua produzione di punta: il musical, dal ricco cast di attori, cantanti, danzatori e musicisti, diretto da Bruno Garofalo. Scritto dallo stesso Garofalo in collaborazione con Karima Campanelli e Raffaele Esposito, con gli arrangiamenti originali di Tonino Esposito e le rielaborazioni musicali di Pino Perris, Adagio Napoletano è un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, un susseguirsi di quadri singoli e indipendenti che spaziano tra varie stagioni ed emozioni in uno scenario altamente evocativo delle atmosfere, dei luoghi e delle immagini che costituiscono la componente estetica della citta?. «In questo spettacolo – racconta il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Torna 'Adagio napoletano' al Trianon Viviani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Torna 'Adagio napoletano' al Trianon Viviani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPETTACOLI - Torna 'Adagio napoletano' al Trianon Viviani - apetrazzuolo : SPETTACOLI - Torna 'Adagio napoletano' al Trianon Viviani - napolimagazine : SPETTACOLI - Torna 'Adagio napoletano' al Trianon Viviani -

Infine, Marisa Laurito ha annunciato invece che il 2 aprile al Teatrodi Napoli ci sarà un grande spettacolo con concerto, invitando tutti ad andare sul sito del teatro per saperne di ...... speciale Appuntamento in via Lattea al Planetario di Città della Scienza, Vittorio Marsiglia festeggia i suoi 80 anni ale a Villa Bruno divertimento per tutti con Willy Wonka e la ...Al, Vittorio Marsiglia festeggia i suoi ottanta anni con una serata d'onore che riassume la sua carriera di comico. Sabato 18 marzo , alle 21 , e, in replica, domenica 19 marzo, alle 18.

Trianon Viviani, il ritorno di 'Adagio Napoletano' anteprima24.it

Lo spettacolo sarà replicato al Trianon Viviani anche in aprile (sabato 29, alle 21, e domenica 30, alle 18:30) e in maggio (sabato 27, alle 21, e domenica 28, alle 18:30).Alberto Matano cerca di chiudere la diretta ma gli ospiti lo bloccano: "Voglio dire qualcosa" Ha dovuto incalzare un po' gli ospiti a 'sbrigarsi', è il ...