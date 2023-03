Travolto e ucciso in bici: arrestato il pirata della strada che guidava il furgone "impazzito" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha trovato la morte su una provinciale campana, Travolto e ucciso in bici. Il pirata della strada non si è nemmeno fermato a soccorrerlo. Un uomo di 59 anni, di nazionalità albanese, stava percorrendo in sella alla sua bici la... Leggi su today (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha trovato la morte su una provinciale campana,in. Ilnon si è nemmeno fermato a soccorrerlo. Un uomo di 59 anni, di nazionalità albanese, stava percorrendo in sella alla suala...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LRupolo : RT @pleporace: Piango Jan polacco a Napoli, 40 anni, è morto in una fabbrica travolto da tubi . Piango anche un muratore di 29 anni morta a… - casertafocus : TRAGEDIA A VILLA LITERNO - Ciclista travolto e ucciso da un furgone dopo una carambola, conducente fermato dopo la… - rosanna_toscano : RT @pleporace: Piango Jan polacco a Napoli, 40 anni, è morto in una fabbrica travolto da tubi . Piango anche un muratore di 29 anni morta a… - lacittanews : Tragedia a Benevento, dove un pensionato muore travolto dalla motozappa. Da quanto si apprende in queste ore un 71e… - denni1327 : RT @pleporace: Piango Jan polacco a Napoli, 40 anni, è morto in una fabbrica travolto da tubi . Piango anche un muratore di 29 anni morta a… -