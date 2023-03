Transizione ma non sulla pelle dei lavoratori. I ministri in pressing su Timmermans (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha una lettera sulla sua scrivania. La missiva è stata firmata dai ministri dell’Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Il punto cruciale è la salvaguardia dei posti di lavoro, alla luce delle nuove linee assunte dall’Ue in materia di auto elettriche soprattutto. Il documento “L’Italia è pienamente impegnata nella decarbonizzazione del settore del trasporto e nella riduzione delle emissioni dei veicoli leggeri”, dicono in premessa i rappresentanti dell’esecutivo. Pichetto, Urso e Salvini ricordano di aver da subito rimarcato “la necessità di rispettare il principio della neutralità tecnologica – si legge nella lettera – per garantire una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il vicepresidente della Commissione europea Fransha una letterasua scrivania. La missiva è stata firmata daidell’Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Il punto cruciale è la salvaguardia dei posti di lavoro, alla luce delle nuove linee assunte dall’Ue in materia di auto elettriche soprattutto. Il documento “L’Italia è pienamente impegnata nella decarbonizzazione del settore del trasporto e nella riduzione delle emissioni dei veicoli leggeri”, dicono in premessa i rappresentanti dell’esecutivo. Pichetto, Urso e Salvini ricordano di aver da subito rimarcato “la necessità di rispettare il principio della neutralità tecnologica – si legge nella lettera – per garantire una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : La transizione verde che però devasta l'ambiente: quando a sinistra capiranno che non ci sarà nessuna transizione v… - globalistIT : - MassiPaciugo : @Utepils21 @UltimaGenerazi1 E non siamo certo esperti, ma il tema è attuale, l'UE ha stanziato miliardi per la tran… - zynkolion : @ultimora_pol Allora aprite le adozioni per chi ha completato la transizione. A meno che non esistano già - DanieleBerghino : @_Claudio_C_ Sai qual’è il problema fondamentale? È che i materiali e le miniere per arrivare alla transizione ecol… -