Tragedia sulla Pontina vecchia | scontro tra auto e moto | morto un motociclista

Meloni alla Camera: "Sulla tragedia di Cutro calunnie contro lo Stato" RaiNews

La premier ha precisato di aver usato in Senato sia il termine “disgrazia” che “tragedia”. La Meloni lo ha detto nel corso del dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. Ieri la ...Per questo non abbiamo la tragedia pulita. Meloni non ha voluto andare a Crotone per non trovarsi a tu per tu con delle piccole bare bianche con la sua coscienza di madre». Lo ha detto nell'Aula della ...