Tragedia sui binari: muore travolto dal treno davanti agli occhi della figlia (Di mercoledì 22 marzo 2023) La vittima aveva 76 anni. Indagini in corso per capire la dinamica dell'accaduto. Traffico ferroviario bloccato per ore Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La vittima aveva 76 anni. Indagini in corso per capire la dinamica dell'accaduto. Traffico ferroviario bloccato per ore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : Ancora una volta, la sinistra viene messa a tacere dai fatti. Le accuse sui mancati salvataggi da parte del… - Giusepp15758880 : @serracchiani Basta sciacallaggio... È giusto indagare sui fatti però è ora di finirla con le polemiche e fare ripo… - UdcVeneto : RT @AntonioDePoli: I flussi migratori non possono essere un problema solo dell’Italia: mare nostrum, mare mediterraneo. La tragedia di Cutr… - UdcPadova : RT @AntonioDePoli: I flussi migratori non possono essere un problema solo dell’Italia: mare nostrum, mare mediterraneo. La tragedia di Cutr… - UdcIta : RT @AntonioDePoli: I flussi migratori non possono essere un problema solo dell’Italia: mare nostrum, mare mediterraneo. La tragedia di Cutr… -