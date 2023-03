Tragedia a Villafranca, un operaio rimane schiacciato mentre lavora in fabbrica: morto sul colpo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Incidente sul lavoro oggi, un operaio è morto dopo essere stato schiacciato mentre era in fabbrica: la Tragedia è avvenuta a Villafranca TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Incidente sul lavoro oggi, undopo essere statoera in: laè avvenuta aTAG24.

Tragedia sul lavoro, schiacciato da un macchinario perde la vita: è un trentino di 49 anni la vittima ... residente Ala e domiciliato a Caprino Veronese il 49enne vittima di un tragico incidente sul lavoro, avvenuto oggi nello stabilimento di produzione di carta Nova Papyra di Villafranca. Tragedia sul lavoro in via Primo Maggio a Villafranca di Verona, mercoledì 22 marzo alle 14 circa. Un operaio è morto in seguito ad un trauma da schiacciamento alla Nova Papyra srl. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, dalle prime informazioni diffuse dai soccorritori intervenuti sul posto, si è trattato di un trauma da schiacciamento. La chiamata ai soccorritori è partita alle 14.23. I colleghi di lavoro hanno dato l'allarme, ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi con i sanitari le condizioni erano già irreversibili.