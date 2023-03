Traffico Roma del 22-03-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione in assenza di altri disagi sulla Grande Raccordo Anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti lungo l’esterna la colomba la Tuscolana menoanche per i viaggiatori del interna tra Cassia bis e Prenestina stessa situazione sulla tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale sulla tangenziale est e in particolare dopo la risoluzione dell’incidente in prossimità dell’uscita Campi Sportivi verso l’olimpico ancora rallentamenti possibili su via della Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni stessa situazione ma per la presenza di un precedente incidente lungo via Flaminia Nuova tra via Valdagno e via dei due per chi è diretto a Prima Porta sempre per un incidente già segnalato nel precedente aggiornamento difficoltà anche in quest’ultima ora su via ...