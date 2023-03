Traffico Roma del 22-03-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta in rallentata tra la colomba e la Tuscolana consueta allentamenti perintenso tra Cassia bis Prenestina stessa situazione sul tratto Urbano della A24 e nel particolare tra la tangenziale est e Tor Cervara verso I maggiori disagi sulla tangenziale est ena causati da un precedente incidente in prossimità dell’uscita via dei Campi Sportivi in direzione stadio per chi viaggia in direzione San Giovannisostenuto tra Corso di Francia e via Salaria acittà non si escludono disagi ancora per un incidente su via Flaminia Nuova in direzione del raccordo anulare attenzione per la stessa causa su via Prenestina in prossimità della Circonvallazione ...