Traffico Roma del 22-03-2023 ore 18:00 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Bentrovati in studio Stefano Baiocchi sostenuto interamente al Traffico sulla riviera cittadina diversi disagi cominciamo dal raccordo anulare abbiamo code carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia e Salaria altre cose sempre in interna dalla Nomentana fino al bivio per la Roma L’Aquila in carreggiata esterna zona sud incolonnamenti a tratti a partire dal da Ostia Acilia fino all’uscita Tuscolana incidente sul tratto Urbano della Roma L’Aquila all’altezza di Portonaccio direzione del raccordo di conseguenza si sono fermato incolonnamenti sulla tangenziale a partire da viale Castrense fino al bivio per la Roma L’Aquila è ancora in tangenziale Ci sono code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII è l’uscita Campi Sportivi code anche verso lo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati in studio Stefano Baiocchi sostenuto interamente alsulla riviera cittadina diversi disagi cominciamo dal raccordo anulare abbiamo code carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia e Salaria altre cose sempre in interna dalla Nomentana fino al bivio per laL’Aquila in carreggiata esterna zona sud incolonnamenti a tratti a partire dal da Ostia Acilia fino all’uscita Tuscolana incidente sul tratto Urbano dellaL’Aquila all’altezza di Portonaccio direzione del raccordo di conseguenza si sono fermato incolonnamenti sulla tangenziale a partire da viale Castrense fino al bivio per laL’Aquila è ancora in tangenziale Ci sono code verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII è l’uscita Campi Sportivi code anche verso lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Denise45194871 : RT @Arypigliate: commerciale sul raccordo anulare, in mezzo a centinaia di persone e al traffico di Roma. Abbiamo fatto una vitaccia, sempr… - VAIstradeanas : 16:53 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - rep_roma : Nuovo voragine in via delle Fornaci: strada chiusa al traffico [aggiornamento delle 16:19] - romatoday : Blocco traffico a Roma: ultima domenica ecologica della stagione - VAIstradeanas : 16:02 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -