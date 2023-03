Traffico Roma del 22-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto problemi sono segnalati al Tuscolano ci sono quelle da via dei Pisoni per incidente accaduto sulla Tuscolana all’altezza di via Patri could e anche lungo via della Pineta Sacchetti e anche qui per incidente all’altezza di via Luigi arbib Pascucci quando invece su Viale di Tor di Quinto per lavori sulla complanare all’altezza della caserma Salvo D’Acquisto in direzione del centro città ci spostiamo nel quartiere africano per lavori di potatura è chiusa via Pietro Mascagni tra viale Somalia e via Arrigo Boito la riapertura è prevista alle 18 in corso poi la protesta delle imprese del made in Italy ieri a Genova Oggi invece nella capitale con presidio nei pressi della sede del Ministero delle imprese con possibili disagi in via Molise strade limitrofe fino alla conclusione della stessa prevista 14 ...