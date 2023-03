Traffico Roma del 22-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Luceverdeda Simone succhiare una buona giornata e ben trovati migliorato ilora a scorrevole sulle principali strade Tranne i tratti del Lungotevere tra il centro la zona Prati è quella di Trastevere 1 ma con notevoli disagi sulla tangenziale a causa di due incidenti Uno ha provocato la chiusura della galleria Giovanni XXIII per circa un’ora strade dissestate diverse le vie chiuse algianicolense-monteverde chiusa via delle Fornaci chiusa via di Porta San Sebastiano all’altezza del Piazzale Numa Pompilio Ci troviamo tra le Terme di Caracalla e la Appia Antica zona Torrevecchia chiusa via Cesare Lombroso e anche via Giovanni D’Andrea ancora chiuso un tratto della Magliana quello all’altezza di via del Fosso della Magliana E con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...